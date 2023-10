Juve, l'indiscrezione dalla Spagna: "Possibile ritorno di Arthur a gennaio"

Dalla Spagna è stata lanciata una indiscrezione che ha fatto preoccupare e non poco i tifosi della Fiorentina . Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, infatti, la Juventus starebbe pensando di richiamare Arthur .

Perché la Juve vorrebbe Arthur?

Le lunghe squalifiche di Fagioli e Pogba, infatti, hanno privato il centrocampo di Allegri di due pedine importanti. Per questo, Sport ha lanciato l'indiscrezione relativa a un possibile rientro di Arthur. È chiaro che il discorso è complicato, considerato che il brasiliano è in prestito alla Fiorentina e si sta rivelando una pedina inamovibile dello scacchiere di Italiano. Servirebbe, come tra l'altro specificato dallo stesso Sport, il beneplacito del club toscano che, al momento, sembrerebbe essere molto complicato.