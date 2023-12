"Juve, abbandonata la pista Sancho. Tre big di Premier su Iling"

Dall'Inghilterra arrivano nuove voci di mercato relative a Samuel Iling-Junior della Juventus: "Il Tottenham è da tempo sulle tracce sulle sue tracce, ma rischia di essere beffato" rivela il The Sun. Il tabloid inglese spiega come sia sempre più concreta la possibilità di un futuro in Premier League per l'esterno dell'Under 21 inglese, dal 2020 nel club bianconero.