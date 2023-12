La Juve non molla Koopmeiners: ecco la strategia di Giuntoli

La Juventus accelera per portare Phillips a Torino , ma non è soltanto il centrocampista del Manchester City l'obiettivo di Giuntoli per rafforzare il centrocampo di Allegri.

La Juve può arrivare a Koopmeiners?

Un importante obiettivo della Juve è Koopmeiners dell'Atalanta. Giuntoli ci sta lavorando, ma servirebbero soldi freschi per poter concretizzare un'operazione non affatto semplice. La cessione di un giovane potrebbe aiutare e non poco. Soulé è stato promesso al Frosinone fino al 30 giugno, ma il Crystal Palace potrebbe saltare il banco se presentasse un'offerta di 35 milioni di euro. Un'altra alternativa potrebbero essere una cessione di Iling Junior o di Yildiz che sono stati adocchiati da società di Premier League, con il turco che vorrebbe andare via (il Liverpool è alla finestra) per trovare maggiore spazio in un altro club. Insomma, Giuntoli studia tutte le alternative per portare Koopmeiners in bianconero, il quale rappresenta una vera e propria ossessione sportiva per il direttore toscano.