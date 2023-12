L'indiscrezione della Spagna: "La Juve osserva il talento Mijatovic"

Mijatovic piace alla Juve?

Mijatovic ha già maturato 25 presenze in stagione, di cui 4 in Champions League. In campionato ha realizzato 8 gol, nonostante sia sceso in campo da titolare soltanto 4 volte. Ha fatto scalpore la tripletta realizzata da Mijatovic allo Spartak Subotica, permettendogli di ottenere la palma di migliore in campo. Secondo quanto rivelato da Marca, le prestazioni dell'attaccante serbo non sono passate inosservate alla Juventus che lo starebbe seguendo da tempo. Oltre al club bianconero, sul calciatore ci sarebbero anche Zenit e Feyenoord.