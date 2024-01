Kean riflette su Fiorentina e Monza, ma spunta una pista a sorpresa

Moise Kean è immerso in una riflessione profonda. Nell'anno degli Europei è alla ricerca di maggiore spazio e per questo valuta, con attenzione, una partenza durante la finestra di gennaio. In passato ci sono stati contatti con il Milan mentre nelle ultime settimane risultano dei sondaggi firmati Fiorentina e Monza, con i club della Premier che potrebbero entrare in scena in qualsiasi momento e l'inserimento dell'ultim'ora del Rennes. Di certo, da quanto trapela, nonostante l'ingaggio alto i brianzoli ci sperano e ci riproveranno fino a quando il bianconero non si sarà promesso ad un'altra società.