Juve, colpo Alcaraz: l'argentino è a un passo

TORINO - Carlos Alcaraz, 21 anni, centrocampista argentino del Southampton, è finito nel mirino della Juve: il dt Giuntoli sta provando il blitz per chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro . Alcaraz ha accettato e se nella notte sarà trovata l’intesa tra i club, oggi stesso svolgerà le visite a Torino.

Salta Kean all'Atletico Madrid

Contrordine: Kean all’Atletico Madrid non si fa. È saltato il trasferimento dell’attaccante bianconero ai Colchoneros e questo nonostante avesse già sostenuto le visite mediche e sembrava ci fossero ormai tutte le condizioni per arrivare al traguardo in prestito oneroso fino a fine stagione. Al contrario, tutto si è arenato perché Moise non sarebbe stato immediatamente a disposizione del tecnico Diego Simeone.

Il motivo dell'affare sfumato

È fermo infatti da metà dicembre per un problema alla tibia sinistra che lo ha costretto ad un mese e mezzo di terapie per poter guarire; logico che, essendo appena iniziata la fase della cosiddetta riatletizzazione, servisse del tempo per ritrovare la piena efficienza fisica. Circa 3-4 settimane, il tempo stimato; troppo, secondo l’Atletico, che cercava un rinforzo immediatamente pronto a scendere in campo. Così l’affare è tramontato e Kean, nella tarda serata di ieri, ha fatto rientro a Torino.