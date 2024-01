Ufficiale: Juventus, ecco Pedro Felipe. L'annuncio

La Juventus ha definito l'acquisto del giovane Pedro Felipe , classe 2004 che si aggregherà inizialmente alla Next Gen di Brambilla, per giocare la seconda parte di stagione nel girone B di Lega Pro. Contestualmente, sarà spesso aggregato alla prima squadra di Massimiliano Allegri , almeno in allenamento. Arriva a titolo temporaneo dal Palmeiras .

Pedro Felipe alla Juventus: è Ufficiale

"Pedro Felipe de Jesus Gomes - si legge nella nota ufficiale della Juventus - è un nuovo giocatore bianconero, arrivato in prestito dal Palmeiras fino a giugno 2024: il giovane difensore brasiliano si unirà alla Juventus Next Gen guidata da mister Massimo Brambilla.

Alto 1.90 m, classe 2004 - il prossimo 23 maggio compirà 20 anni -, Pedro Felipe è un difensore che è stato impiegato in carriera sia come centrale destro che sinistro e nonostante la giovane età ha già mostrato ottime qualità in campo con le squadre giovanili del Palmeiras - collezionando in carriera 18 presenze con la squadra under 20 del club brasiliano.

Benvenuto nella famiglia bianconera!".