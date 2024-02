Juve, ecco Alcaraz! L'arrivo a Torino e le prime parole

Carlos Alcaraz è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve . Il centrocampista argentino arriva dal Southampton ed è l'ultimo colpo di mercato dei bianconeri. Alcaraz, classe 2002 e nuovo rinforzo per Allegri, è già sbarcato a Torino per unirsi ai suoi nuovi compagni.

Alcaraz, l'arrivo a Torino e le prime parole

Alcaraz, arrivato a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 in diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni, è pronto per la sua nuova avventura in maglia bianconera. Al suo arrivo all'aeroporto di Caselle, ha avuto modo di condividere le sue prime parole da giocatore della Juve: "Salve a tutti, sono molto felice di essere qui, molte grazie. Vamos Juve!".