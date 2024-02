Juventus, Vlahovic non convocato contro l'Udinese

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic per il match contro l' Udinese , ora è ufficiale. L'allenatore della Juventus , infatti, ha diramato la lista dei convocati per il posticipo della ventiquattesima giornata di Serie A e il nome dell'attaccante serbo non è presente.

Juventus-Udinese: ufficiale l'assenza di Vlahovic

Negli ultimi giorni l'ex Fiorentina aveva svolto degli allenamenti differenziati a causa di un piccolo risentimento muscolare, come annunciato dal tecnico nella conferenza della vigilia. Per Vlahovic si tratta del terzo forfait stagionale in campionato dopo le due gare contro Atalanta e Torino saltate per dei problemi alla schiena.