Bremer, il Manchester United è in pressing: il possibile scenario

Ri ecco Bremer per rialzare il muro. Fino a un mese fa c'era una Juve solida, ermetica, capace di infilare 12 clean sheets e di scalare la classifica grazie anche alla capacità di non subire gol. Una sorta ritorno alle buone abitudini del recente passato: le vittorie in serie degli anni d'oro avevano infatti come denominatore comune l'impermeabilità della difesa che, in otto dei nove campionati vinti di fila, è stata sempre la migliore d'Italia e una delle più forti d'Europa. Ora la Signora è entrata nel tunnel di una crisi inattesa, per proporzioni e durata, dovuta, oltre che a un crollo a livello di tenuta mentale, anche alla perdita della solidità, dell'applicazione, dell'attenzione in tutta la fase difensiva. Elementi che finora avevano fatto la differenza. Ecco allora che la statistica non mente: 5 reti al passivo nelle ultime quattro giornate rappresentano un rendimento che stona con il trend mantenuto fin qui. Soprattutto riporta l'orologio indietro a errori e leggerezze che hanno compromesso le ultime due stagioni. Non è un caso, quindi, la sottolineatura di Allegri sull’aver subir gol evitabili o con troppa facilità contro Empoli, Inter, Udinese e Verona.

Il ritorno di Bremer al centro della difesa

L'ultimo episodio della serie andato in scena contro l'Hellas ha evidenziato un altro aspetto: la Juve non può fare a meno di Bremer. Il brasiliano ha saltato per squalifica l'impegno di sabato scorso e la sua assenza ha pesato eccome. Si potrebbe obiettare che c'era anche lui in campo quando i bianconeri hanno raccolto un solo punto tra Empoli, Inter e Udinese ma si dimenticherebbe che in tutte le occasioni è stato uno dei migliori, nonostante i risultati negativi. Il campo ha detto che la Signora non può fare a meno della leadership, della fisicità, dell'energia del centrale brasiliano, che ormai è diventato la guida del reparto. Non per nulla è lo juventino più impiegato della rosa: 2.244 minuti in 25 presenze su 27 gare totali tra campionato e Coppa Italia. Ora Gleison è pronto a riprendere il mano il timone nello snodo fondamentale di domenica prossima contro il Frosinone in cui non si può più sbagliare. Sarà lui a dover rialzare il muro, insomma, e a cementare il reparto, azzerando gli spifferi.



Il futuro: occhio al Manchester United