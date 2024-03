Juve in agguato, la mossa a sorpresa di Lotito su Felipe Anderson

ROMA - In quell’incrocio di destini e storie che è il calcio capita che Felipe Anderson si trovi nel mezzo del cammin della sua vita nella settimana di Lazio-Juve. Era scritto. O forse no. Lotito e Fabiani, volpini, hanno concordato l’incontro con la sorella-agente prima della partita. Juliana Gomes è stata chiamata, attende solo il giorno di convocazione a Formello. Per Felipe sarà la partita del bivio: Lazio o Juve? L’accordo di gennaio con i bianconeri non è stato ancora chiuso ufficialmente e da Torino rimbalzano improvvise indecisioni. Lotito ha dato mandato a Fabiani di provare a disinnescare l’assalto che la Juve aveva lanciato in inverno. Tanta indecisione, fatale, l’ha avuta la Lazio. A settembre voleva chiudere il rinnovo fino al 2027, poi Lotito è tornato sui suoi passi. Dopo l’inserimento dei bianconeri si è fatto vivo di nuovo. Non aveva chiuso anche perché l’offerta presentata non aveva convinto il giocatore. Felipe chiede 3,5 milioni netti di ingaggio, Lotito ci arrivava con i bonus. Balla un milioncino. E’ da concordare anche la durata del contratto: 3 o 4 anni. Si parlerà di tutto nel vertice che avverrà in settimana.



Gli scenari futuri di Felipe Anderson

Se Felipe è ancora libero di cambiare idea, e se ha davvero voglia di farlo, lo diranno i fatti. Anche se l’incontro sarà solo una formalità forzata. Il diesse Fabiani nelle scorse settimane era ottimista, pensava si potesse trovare un accordo e ripartire. A Formello progettano la rifondazione, sotto giudizio c’è il gruppo dei senatori. Ma Felipe, stando al pressing del club, non rientra nei tagli del rinnovamento. La vicenda del contratto si intreccia al doppio incrocio Lazio-Juve. Tudor non sembra tipo da farsi condizionare, sarà chiamato ad una decisione: far giocare o meno il brasiliano. Il dubbio cadrebbe in caso di accordo sul contratto. Parliamo comunque di Felipe, ragazzo d’oro, professionista specchiato, esemplare. Ma certi incroci possono rappresentare un peso. Lazio-Juve per l’attaccante biancoceleste è un bivio che divide le strade del futuro. E’ chiamato ad una scelta di cuore o di ambizione. Ha 31 anni, può chiudere nella Lazio, amata due volte in carriera. Sempre a 31 anni può fare un salto di carriera. E’ un dilemma che fa arrovellare.

Il ruolo di Felipe Anderson con Tudor