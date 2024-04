Calafiori, la Juve insiste: i retroscena della trattativa

TORINO – Calafiori, avanti tutta. La Juve ha scelto e punta con decisione sul difensore rivelazione del Bologna. Risponde al centrale classe 2002, sbocciato nella Roma e consacratosi ora sotto la guida tecnica di Thiago Motta, l'identikit del rinforzo scelto per proseguire il rinnovamento della retroguardia, in particolare sul versante del centro-sinistra. Una mossa che può essere un indizio anche di novità in panchina, visto che proprio l'allenatore del Bologna è nei radar juventini per l'eventuale dopo Allegri? Al momento sono soltanto rumors; certo è che la Juve ha deciso di fare davvero sul serio per Riccardo: i contatti tra le parti sono vivi e proseguono serrati anche recenti e ci sarebbe stata anche un'apertura del ragazzo, che gradirebbe la prospettiva del salto in alto in bianconero. Calafiori è nato esterno sinistro ma si è evoluto in centrale, acquisendo altre caratteristiche che hanno fatto breccia nei ragionamenti della Continassa, come la capacità di partecipare alla costruzione della manovra e la sua duttilità che gli permette di disimpegnarsi agevolmente sia nella linea a tre, sia nella linea a quattro.