Khephren Thuram più vicino alla Juve: la valutazione del Nizza

TORINO - Juve- Thuram , avanti tutta. A distanza di ventitré anni, la storia sembra destinata a ripetersi: dal padre Lilian, che sbarcò in bianconero nell’estate del 2001, al figlio Khéphren , il matrimonio con la Signora potrebbe davvero essere nuovamente celebrato ed è più di una possibilità perché Cristiano Giuntoli fa sul serio . C’è il futuro di Rabiot ancora da decifrare e, ogni giorno che passa, il francese appare più lontano da Torino. Domenica scadrà il suo contratto ma una risposta all’ offerta bianconera di rinnovo (due anni con opzione fino al 2027 a 7,5 milioni a stagione) non è ancora arrivata. Di conseguenza, resta l’incertezza, unita al fastidio della società bianconera, e i tempi si allungano. Così, a prescindere dall’esito della telenovela di Adrien e visto il raffreddarsi momentaneo della trattativa per Koopmeiners - idea, comunque, non tramontata e pronta a tornare d’attualità non appena le condizioni per portare al traguardo l’affare saranno più agevoli -, la Juve ha deciso di muoversi e di spingere con decisione per il fratello dell’interista Marcus. D’altra parte, il centrocampo è il reparto che più necessita di una iniezione di qualità, personalità e geometrie e per questo, dopo Douglas Luiz, si è puntato il mirino sul francese figlio d’arte che diventa ora la priorità per il centrocampo.

Juve-Nizza, contatto proficuo

Giuntoli ha iniziato a tessere la tela: con il Nizza, con il quale Khéphren andrà in scadenza nel 2025, e con l’entourage del giocatore. In entrambi i casi, il confronto è stato proficuo. Innanzitutto perché Thuram junior ha aperto alla possibilità di trasferirsi in bianconero. Nel suo futuro infatti c’è la volontà di misurarsi con una nuova esperienza, visto che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Stesso discorso con il club della Costa Azzurra, che non ha chiuso la porta. Il rischio è di perdere tra un anno a zero il centrocampista quindi, in assenza di rinnovo, questa è l’ultima occasione per monetizzare la sua cessione. Proprio la situazione contrattuale del ragazzo ha ingolosito diverse pretendenti: pure Inter e Milan si sono mosse ma la Juve al momento è in vantaggio. Non solo, proprio la scadenza tra dodici mesi costringe il Nizza a rivedere le richieste. Inizialmente si era partiti da una valutazione di 40 milioni, obiettivamente troppi con il contratto in esaurimento nel 2025. Così Giuntoli ha posto l’asticella ad un massimo di 20-25 milioni; un investimento già significativo ma comunque un affare per un giocatore di sicura prospettiva. Thuram junior, classe 2001, è un centrocampista di grande tecnica e di grande fisicità, capace di garantire interdizione ed inserimenti offensivi, pur non avendo il gol come sua specialità. I contatti con il Nizza però hanno portato a comprendere che l’esborso potrebbe essere addirittura più contenuto: attorno ai 18 milioni. Non solo, la società nizzarda ha anche aperto alla possibilità di avere in cambio un giovane, da scegliere tra i talenti bianconeri.