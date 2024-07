Roma-Chiesa, De Rossi in pressing: ecco cosa manca

Q uella tra la Roma e Federico Chiesa è un’operazione da doppia scommessa. Da una parte il club giallorosso ha fretta di trovare il rinforzo a sinistra e vuole puntare su un ragazzo reduce da una stagione altalenante e un Europeo non certo positivo (come un po’ tutti gli azzurri) investendo economicamente su di lui per il presente e il futuro, dall’altra l’attaccante deve scommettere su se stesso, prendendo in considerazione l’idea di non giocare la Champions (un tabù ormai da tre stagioni, non considerando i 15’ giocati dopo il recupero dalla rottura del crociato) ma di scendere in Europa League, e di abbracciare un progetto nuovo in un club che punta la rinascita sportiva dopo una stagione difficile. Ma di certo con un allenatore che lo stima, che lo vuole a tutti i costi e che è pronto a rilanciarlo nel suo modulo offensivo.



Roma-Chiesa, altro contatto

Per questo motivo Chiesa e De Rossi hanno avuto un nuovo contatto dopo quello di qualche settimana fa, un’ulteriore conversazione tra i due mentre il tecnico è a Trigoria a preparare il raduno di lunedì e l’attaccante invece è in vacanza con la sua fidanzata che sposerà il prossimo 20 luglio. I due si stimano, De Rossi gli ha spiegato nuovamente il ruolo da protagonista che avrebbe all’interno della Roma e che ricominciare da Trigoria potrebbe anche aiutarlo a rilanciarsi sia in ottica Nazionale sia in ottica internazionale. Insomma, la Roma può fargli bene come è stato per Dybala, rigenerato dal suo ruolo di leader all’interno del gruppo e di vera e propria stella per i tifosi giallorossi.

Il rapporto tra i due è più che amichevole già dai tempi dell’Europeo del 2021, da lì Daniele e Federico non hanno mai smesso di sentirsi, c’è stima reciproca e l’abbraccio del 5 maggio scorso all’Olimpico dopo Roma- Juve certifica la sinergia tra i due.



Roma, per Chiesa previsto un nuovo incontro