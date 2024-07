Cabal ufficiale alla Juve: il comunicato e tutti i dettagli

Cabal, le prime parole: "Da piccolo tifavo Juve"

"Sono felice di essere qui, è uno dei club più grandi del mondo: da piccolo tifavo Juve e vestivo una maglietta non originale, mentre adesso posso indossare la mitica". Queste le prima parole di Cabal ai microfoni ufficiali del club bianconero. "Posso giocare da difensore o terzino, mi ritengo veloce e un bravo ragazzo e ho tre idoli: sono Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Fabio Cannavaro". E sugli obiettivi: "Innanzitutto voglio trovare spazio per giocare, poi voglio vincere tutto e in Colombia è grande festa per il mio arrivo qui: è un passo importante nella carriera non solo per me, ma anche per tutta la mia famiglia".