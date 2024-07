Juve, avanti tutta su Koopmeiners. E per Todibo ci siamo

TORINO - Parola d’ordine, fiducia. In casa Juve è stato dato il giusto peso alla rotonda, e sorprendente per le proporzioni, sconfitta rimediata nella prima uscita stagionale a Norimberga. Nessuna preoccupazione e la consapevolezza che il cammino è appena all’inizio e serve tempo per trovare automatismi e fare propria la nuova filosofia. Thiago Motta non si scompone, conferma che «bisogna migliorare in fretta» e per questo aspetta anche i nuovi rinforzi: «Sono sicuro che costruiremo una squadra competitiva, non ho nessun dubbio». All’orizzonte ci sono tre innesti, come promesso dalla società, uno per reparto; almeno tre perché se la campagna cessioni dovesse concludersi nel modo auspicato, con l’addio di tutti gli esuberi, i fuochi d’artificio potrebbero anche non essere finiti. Al momento si continua a lavorare sui fronti caldi delle ultime settimane, vale a dire Koopmeiners, Todibo e un esterno (Adeyemi, Galeno o Sancho).

Juve, le ultime su Koopmeiners

Koopmeiners, tra l’altro, ha già trovato un’intesa con la Signora per un contratto di cinque anni, fino al 2029, a 4,5 milioni a stagione. Ora bisogna sbloccare la situazione tra le società e andare verosimilmente oltre la prima proposta da 40-45 milioni rispetto alla richiesta atalantina di 60. Grazie ai bonus, Giuntoli potrebbe salire fino a 47-48 milioni, basterà? La missione principale riguarda l’olandese dell’Atalanta, il grande obiettivo per completare la rivoluzione e il potenziamento del centrocampo. Il primo contatto diretto tra i club c’è stato e ha fatto ripartire il confronto tra le dirigenze dopo le parole di chiusura dal fronte bergamasco. Eppur si muove, appunto. Perché la Juve, con le cessioni di Soulé e Huijsen, ha 50 milioni di buoni motivi in cassa per portare l’affondo decisivo. E perché, nonostante tutto, l’ Atalanta è entrata nell’ordine delle idee di dover perdere il proprio gioiello.. Ora bisogna sbloccare la situazione tra le società e andare verosimilmente oltre la prima proposta da 40-45 milioni rispetto alla richiesta atalantina di 60. Grazie ai bonus, Giuntoli potrebbe salire fino a 47-48 milioni, basterà?

Juve su Todibo: ora ci siamo