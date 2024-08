Juve, si chiude per Koopmeiners: i dettagli dell'accordo con l'Atalanta

TORINO - Nessun dribbling, zero scatti, movimenti bloccati da un cordone di affetto e sincera ammirazione: Nico Gonzalez, per una volta, è rimasto fermo sul posto - il posto che voleva a tutti i costi - lasciando il suo caledoscopio di gesti tecnici nel bagaglio ancora da disfare. Ieri mattina, fuori dal centro sportivo della Juve, prima delle visite mediche, il nuovo acquisto si è concesso a sorrisi, autografi e selfie godendosi ogni singolo momento. I tifosi hanno accolto come una star l’ala che farà decollare il progetto di Thiago e che ha messo la Signora davanti a tutto, arrivando allo scontro con la Fiorentina pur di essere ceduto. «Adesso voglio vincere - ha detto - Sono qui per questo: vincere o vincere, non esistono altre parole. Era un sogno per me. Uno quando è giovane pensa in grande e spera di arrivare proprio qui dove sono oggi. Questo club è qualcosa di unico». La voglia di far parte di questa storia è enorme - «non vedo l’ora di andare in campo e abbracciare Vlahovic» - ed è grande pure l’autostima: «I miei punti di forza? Il dribbling e il tiro in porta. Poi ho una cosa... sono troppo forte di testa». Sfrontatezza, entusiasmo, fame: tutto quello che cercava Motta è nella testa del bi-campione di Coppa America.