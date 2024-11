Calciomercato, Zhegrova: sono quattro i club italiani sulle tracce del talento del Lille

Il rimpianto è inevitabile. Non solo per la storica estimatrice Juventus, ma anche per l’Atalanta, che ad un certo punto sembrava la società italiana più vicina ad ingaggiarlo. Stiamo parlando di Edon Zhegrova e della scorsa estate, quando il fenomeno kosovaro del Lilla era in orbita nerazzurra e in trattativa con la Dea, da sempre molto attenta ai talenti del panorama europeo. All’epoca il prezzo dell’ala offensiva era sui 15-20 milioni di euro, c’erano come detto anche la Juve e il Milan sulle sue tracce, ma alla fine non se ne fece nulla e così l'ex Basilea è rimasto in Francia. Adesso la stima delle società menzionate nei confronti del calciatore, che ha fatto letteralmente girare la testa ai difensori bianconeri in occasione dell’ultima sfida di Champions League, si è ovviamente rafforzata. E quindi l’asta, con il coinvolgimento anche del Milan e di tutte le big europee, si è scaldata e presto si allargherà ancora.