Juventus, il retroscena sul blitz dell'agente di Vlahovic: ecco perché è arrivato a Torino

Darko Ristic ieri è arrivato a Torino, come documentato da una foto pubblicata proprio ieri sui social. L'agente ha trascorso una giornata con Dusan Vlahovic , tornato a disposizione per la partita di domani contro il Milan , avendo superato il problema fisico. Adesso, sarà curioso capire come Thiago Motta lo gestirà insieme a Kolo Muani . E proprio questa nuova rivalità in attacco, in un momento comunque molto caldo del mercato, ha convinto il procuratore a venire in Italia.

Vlahovic e quella pericolosa scadenza nel 2026

Non ci sarebbero veri appuntamenti in programma fissati con il direttore Cristiano Giuntoli, ma non mancherà sicuramente la possibilità di approfondire anche il futuro del calciatore, che è in scadenza nel 2026. Vlahovic, infatti, ha detto no alla spalmatura del contratto, perché considera che il tema dell'alto stipendio sia una preoccupazione esclusiva della Juve e non sua, essendo stato per diversi mesi l'unico goleador a disposizione dei bianconeri. Nel frattempo, si sono rinnovate le voci su un interesse dell'Arsenal. Per i Gunners il classe 2000 non è la prima scelta, ma Arteta lo stima da diverso tempo e lo considera un rinforzo valido anche per la prossima estate.