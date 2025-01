Ufficiale, Kolo Muani è della Juve: tutte le cifre dell’affare

Kolo Muani: quando l'esordio con la Juve

Dopo il pareggio contro il Bruges, Thiago Motta ha concesso un giorno di riposo alla squadra per poi iniziare a preparare la trasferta contro il Napoli. Chi non si sono fermati sono i due nuovi acquisti, Alberto Costa, in panchina contro il Milan, e Kolo Muani. Entrambi, non essendo in lista Uefa, non avrebbero comunque potuto partecipare alla gara di Champions League ma ci saranno sabato contro la squadra di Conte. L’impressione è che Kolo Muani possa addirittura partire da titolare: sembra in vantaggio nel ballottaggio con Vlahovic, non certo al vertice nelle rotazioni di Thiago Motta in questo periodo, e Nico Gonzalez, non positivo a Bruges.