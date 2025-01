Juve, ufficiale Renato Veiga: i dettagli dell'operazione con il Chelsea

Renato Veiga ufficiale alla Juve: i dettagli dell'operazione

La stessa Juve ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'acquisizione di Renato Veiga dai 'Blues' "a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 a fronte di un corrispettivo di 3,8 milioni euro, oltre ad oneri accessori pari a 0.2 milioni di euro". Il corrispettivo, spiega ancora la Juve, "potrà essere essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 1,5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

La nota dei bianconeri che annuncia il prestito dal Chelsea

La Juventus, nella una nota in cui annuncia l'arrivo di Renato Veiga in prestito dal Chelsea, si dice poi "felice di accogliere" un giocatore "duttile, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centrocampista e che in Inghilterra negli ultimi mesi ha giocato sia come terzino sinistro che difensore centrale. Versatile e fisico, Veiga è dotato di grande atletismo - che gli permette, tra le altre cose, di essere incisivo nel vincere duelli aerei e sui calci piazzati". Infine il caloroso abbraccio: "Benvenuto alla Juventus, Renato!".