Kolo Muani, ecco quanto dovrebbe spendere la Juve per comprarlo

In pochissimo tempo, Kolo Muani ha conquistato il mondo Juve e la Serie A. Con i 5 gol in tre partite, di cui due ieri contro il Como, il francese ha letteralmente trascinato i bianconeri, confermandosi un vero insostituibile in campo e nello spogliatoio. Nei piani della Vecchia Signora, infatti, non sarebbe stato un’alternativa, ma il vero titolare al posto di Vlahovic, grazie anche alla sua disponibilità. Questa una scelta condivisa, ma anche legata al rapporto mai decollato tra l’allenatore italo-brasiliano e il serbo, rimasto ieri in panchina per tutto il tempo della gara.