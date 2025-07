Juve, Gatti dice sì: intesa per il rinnovo fino al 2030

TORINO - Gatti 2030, ci siamo. È tutto fatto per il rinnovo del contratto del centrale bianconero: le parti hanno trovato l’intesa per il prolungamento dell’attuale intesa, in scadenza nel 2028, per due anni, fino appunto al 2030. La firma, e il relativo annuncio, arriveranno a fine mese, al rientro di Federico dalle vacanze, in coincidenza con il raduno che darà inizio alla nuova stagione della Juve. Gatti, in recupero fisico dopo la frattura al perone di fine marzo, nelle ultime settimane è stato seguito da diversi club di primo piano, Napoli su tutti, ma la Continassa l’ha blindato, dando come ulteriore segnale di fiducia la trattativa per il rinnovo, arrivata ora al traguardo.