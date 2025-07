Juve, fuori Douglas Luiz: assalto a Hjulmand

Il prezzo, dicevamo, è invece il grande nodo di questa storia. Hjulmand ritiene che la valutazione del suo cartellino sia di molto inferiore al valore della clausola . Siamo sui 30-40 milioni di euro, mentre lo Sporting rivendica la clausola da 80 milioni , o comunque un prezzo di partenza sui 50-60 milioni , per ascoltare un’offerta iniziale. Certamente i dialoghi tra le due società per il giovane esterno Alberto Costa, che la Juve è disposta a vendere solo a condizioni molto allettanti, hanno in qualche modo scaldato l’asse Torino-Lisbona. Si è stabilito una sorta di file diretto che permette alla Juve di sondare costantemente gli umori della società lusitana sulla cessione del centrocampista. L'ex Lecce è il capitano del club, uno degli idoli dei tifosi .

Juve, Hjulmand è perfetto per Tudor

Dopo l’addio di Amorim, l’esperienza fallimentare del successore del tecnico lusitano, ha vinto il campionato con l'allenatore Rui Borges. La sua crescita a Lisbona è stata evidente per tutti. Ma le nuove chiamate da Torino non lo hanno lasciato indifferente, anzi. Anche Tudor lo stima moltissimo: lo ritiene il calciatore ideale per la sua mediana, destinata ad essere cambiata. Un altro obiettivo per il centrocampo è sicuramente André del Wolverhampton. Il giovane brasiliano costa 35 milioni di euro e ha molto mercato anche in Premier. Non scompare poi dai radar Bissouma, per il quale però sono arrivate tante altre offerte.

Juve, fuori Douglas Luiz: la situazione

Nel frattempo, Douglas Luiz prosegue i dialoghi con il West Ham e l’Everton, che sono tra le società ad aver preso informazioni sulla sua situazione. L'ex calciatore dell'Aston Villa, arrivato la scorsa estate a Torino, non rientra da tempo nei programmi della Juventus e resta quindi sul mercato. Gli intermediari sono al lavoro per trovare in tempi rapidi una soluzione soddisfacente per tutti.