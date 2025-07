Mercato Juve, finalmente Sancho: cosa manca ancora per chiudere definitivamente

TORINO - Sancho si avvicina a grandi passi: le sensazioni ieri a Torino erano molto positive. Questione di opportunità, ma anche di tempistiche. Perché se la Juve ha fretta di risolvere la vicenda Nico Gonzalez, anche a Manchester non scherzano con le urgenze: ci sono necessità impellenti legate alle partenze dell’ex Chelsea, di Rashford e di Garnacho. L’inglese, reduce dal prestito ai Blues, è stato infatti scaricato ufficialmente, e la volontà condivisa è quella di trovare in tempi rapidi un accordo soddisfacente per tutti. Le uscite, dicevamo. Attenzione quindi anche al doppio fronte Mbangula-Weah. Insomma, è chiaro che le vendite siano considerate la molla fondamentale per arrivare a Sancho . Ieri si è parlato a lungo di un blitz dell’agente dell’inglese , Emeka Abasi, nella sede del club piemontese .

Juve-Sancho, ecco le cifre

Di certo, la Juventus adesso vede il traguardo più vicino, per una cifra sui 15-17 milioni di euro. Il Manchester partiva da una richiesta leggermente superiore ai 20, ma ha fatto sapere di essere disposto a pagare anche la buonuscita al giocatore. In pratica, la cifra dell’incentivo all’esodo sarà poi determinante per arrivare all’accordo totale sul cartellino. La Juventus vuole sbrigarsi per evitare nuovi inserimenti dalla Turchia, dove il calciatore inglese è molto apprezzato. Per quanto riguarda lo stipendio, le cifre garantite dal dg Comolli sono assolutamente confermate: parliamo di un ingaggio da circa 5,5-6 milioni di euro a stagione per Sancho.

Juve, Conceição in dirittura d’arrivo

Dall’Inghilterra al Portogallo. Da un acquisto ad un ritorno. L’operazione Conceiçao è invece da circa 32 milioni di euro complessivi, da versare in quattro rate. Il club bianconero è riuscito quindi ad ottenere delle modalità di pagamento vantaggiose (quelle che aveva proposto), mentre il Porto ha strappato tutta la somma che voleva, a poche ore dalla scadenza della clausola. Prima della firma dei contratti, i lusitani hanno preteso anche ieri la firma del figlio d’arte per la rinuncia al 20% del suo cartellino. Una somma che la Juve corrisponderà poi all’attaccante come stipendio.

Juve, Nico Gonzalez verso l’Arabia

Nel frattempo, gli agenti di Nico Gonzalez continuano a stimolare il mercato arabo per un’offerta in grado di accontentare la Juventus. L’A-Ahli potrebbe essere sicuramente una società interessata. Di certo, i contatti ci sono stati anche perché alcuni agenti hanno offerto il cartellino di Kessie. Le novità della Signora potrebbero comunque riguardare anche le corsie e la porta. Come esterno, soprattutto per la sua duttilità, piace Palestra, che l’Atalanta valuta 25 milioni di euro. Montipò e Audero, invece, sono stati contattati nelle scorse settimane per l’eventuale post Perin. Il portiere di Latina è nel mirino di Como e Bologna: lascerebbe la Juve solo per diventare il primo in una squadra di livello. Tudor ha chiesto anche un difensore, e il suo preferito si conferma Balerdi del Marsiglia. Con il club francese i rapporti sono ottimi e collaudati, anche grazie all’affare Weah, ma l’argentino continua ad essere considerato incedibile.