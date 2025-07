Vlahovic rischia una stagione da fuori rosa alla Juve: vertice prima del ritiro

Entro due giorni lo stallo non sarà più totale. C'è in agenda un vertice fra Damien Comolli, nuovo plenipotenziario in casa Juventus, e Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic , prima di iniziare il ritiro alla Continassa. Un osso duro, il serbo, che nel gennaio 2022 provocò la rottura con la Fiorentina evitando in tutti i modi il rinnovo e riuscì a ottenere una proposta da capogiro - anche nelle commissioni - nel momento di trasferire il proprio assistito a Torino, decuplicandogli lo stipendio. Forse per questo il centravanti non ha mai deciso di allontanarsi da lui, perché i suoi interessi erano in buone mani.

Vlahovic-Juve, gli scenari

Adesso però è difficile nascondersi dietro il dito della professionalità. A poco più di undici mesi dal termine contrattuale bisogna decidere da che parte stare, se sposare il progetto Juve con rinnovato vigore oppure andare allo scontro, per arrivare a scadenza nell'estate del 2026. In caso ci fosse la disponibilità di continuare, ecco che la Juventus potrebbe offrire un prolungamento a cifre inferiori: non vorrebbe dire incedibilità, ma anche una facilità maggiore nel trovargli eventualmente un acquirente di spessore. Scenario che sembra francamente poco probabile rispetto agli altri. Il muro contro muro potrebbe avere diverse ramificazioni. Non produrre alcunché, con Vlahovic regolarmente accorpato alla squadra, prendendo due milioni lordi al mese e fra un anno un grazie e arrivederci. Altrimenti, come un sasso lanciato in acqua, creare delle onde per giungere a una sorta di soluzione: a quel punto capire se un club è disposto a fare un'offerta (che eviti una minusvalenza) e poi corrispondere una buonuscita allo stesso Vlahovic - ed entourage, evidente - per fargli guadagnare, almeno nella prossima stagione, lo stesso stipendio. Sarebbe un passo verso la Juve? Forse no, ma eviterebbe cose ben peggiori. Tipo finire fuori rosa per un anno, dilapidando un asset ma che dimostrerebbe il pugno duro come fatto da De Laurentiis con Milik. Oppure addirittura arrivare a un accordo per la risoluzione, con un anno di anticipo, come successo con Higuain qualche anno fa. L'argentino però aveva 33 anni, Vlahovic ora è a quota 25. Sarebbe una sconfitta forse troppo pesante, ma nessuno scenario può essere escluso in attesa di probabili novità.