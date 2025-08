Il mercato Juve tra Vlahovic-Milan, Kolo Muani e Douglas Luiz: la situazione

Dusan Vlahovic sì, Jonathan David nì. La prima uscita della Juventus , pur contro un avversario decisamente avanti nella preparazione come la Reggiana, ha portato verdetti incompleti. È un biglietto da visita, una cartolina dal passato e una dal presente: il serbo ha segnato da due passi , sul rimbalzo, come un opportunista d’area di rigore. Poi ha mandato Yildiz in porta - che ha sprecato con il sinistro, ma il calcio è anche questione di centimetri - invece di mettersi in proprio e cercare di firmare la doppietta. In mezzo parecchi tocchi interessanti, una verve che non si vedeva da diverso tempo, come se ci fosse la voglia di convincere chi lo ha messo oramai in disparte. Invece il canadese ha bisogno di rodaggio , fisico e tecnico, per dialogare meglio con i compagni. Impossibile bocciarlo dopo quarantacinque minuti e tre conclusioni verso lo specchio - senza però trovare il gol - però al tre di agosto la Juve si trova con più interrogativi che certezze nel reparto offensivo .

Vlahovic e Kolo Muani: il mercato della Juve balla sulle punte

David sa di essere parte della prossima stagione, per Vlahovic non è detto. Dovendo affrontare uno stipendio altissimo e solamente dodici mesi di contratto, la Juventus spera in una conclusione soddisfacente per entrambi. Quindi che arrivi una proposta accettabile, magari non ci sia una buonuscita per lui e gli agenti, milioni che possano essere reinvestiti verso Muani. Un mondo ideale i cui contorni sono troppo netti per risultare veri. Il Milan sa di avere il coltello dalla parte del manico, così come lo stesso centravanti che ha già dato la propria disponibilità di massima, a patto che in qualche modo vengano versati i 12 milioni (23 lordi) del suo ingaggio. Non facile né possibile, a meno che non ci sia un aiuto dai bianconeri. Invece per Kolo continua il braccio di ferro fra i club, perché il Paris Saint Germain ha intenzione di accettare solo un trasferimento a titolo definitivo, cioè un obbligo di riscatto a condizioni molto facili, come la salvezza. In questo caso la Juve è in vantaggio e in posizione di forza, avendo il sì del giocatore.