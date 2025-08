Juventus, a destra c'è Singo. Avanza Hjulmand 

TORINO - Un (piccolo) passo verso la Premier League. Douglas Luiz si avvicina all’addio e al ritorno in Inghilterra: dopo la stagione fallimentare e la bufera seguita allo sgarbo di non essersi presentato al raduno della Juve, non c’è alternativa alla separazione. Per questo la Continassa sta continuando a lavorare per risolvere in fretta la questione e poter guardare al futuro focalizzandosi sui nuovi acquisti. Qualcosa si sta muovendo: ieri c’è stato un contatto diretto tra i bianconeri e il Nottingham Forest, il club che più si è dimostrato interessato al centrocampista brasiliano. A tessere la tela c’è il potente agente del giocatore, Kia Joorabchian, che si sta adoperando per trovare la soluzione ideale per tutte le parti in causa. Douglas sarebbe ben felice di tornare a giocare nel campionato che l’ha visto protagonista con l’Aston Villa e nel quale è salito alla ribalta internazionale e apprezza la soluzione Nottingham. Il nodo da sciogliere riguarda le cifre dell’affare: il direttore generale juventino, Damien Comolli, chiede 40 milioni, tanto quanto è il peso residuo del giocatore a bilancio, in modo da non incorrere in minusvalenze. La Continassa non vuole aggravare dal lato economico una situazione già pesante a livello tecnico, dopo che Luiz, uno dei colpi più importanti della scorsa estate, si è rivelato un flop così vuole avere la certezza dell’incasso. Comolli intende arrivare o a una cessione a titolo definitivo (l’ipotesi preferita anche se non semplice da realizzare) o, in alternativa a un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le parti continuano a dialogare, un piccolo step è stato compiuto ma non siamo ancora al cosiddetto “ultimo chilometro” perché il Forest deve salire più su dell’attuale proposta da 30-35 milioni.