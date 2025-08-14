Mercato Juve bloccato: senza cessioni è tutto fermo

In uscita anche Douglas Luiz e Nico Gonzalez

Poi il centrocampo con Douglas Luiz. Il Nottingham è in altre faccende affaccendato - pur avendo un accordo per un quinquennale a cifre superiori rispetto a quanto offerto dalla Juve - e quindi fa melina, sperando in un'apertura per un prestito con diritto di riscatto invece che l'obbligo. West Ham ed Everton in questo momento non hanno il favore del brasiliano. Poi ci sarebbe Nico Gonzalez, che è stato appena riscattato dopo un'annata non straordinaria, costa 30 milioni e nessuno ha fatto ancora un'offerta accettabile, nemmeno l'Atletico Madrid. Non è detto che poi non possa arrivare nel momento in cui il domino per Lookman si dovesse avviare, ma il suo stipendio è alto, seppur mitigato dal Decreto Crescita. In quella zona di campo ci sarebbe Molina come obiettivo, mentre Sancho non è più nei radar (per ora) per i costi di gestione, molto alti. Infine ci sono tutte le altre situazioni da risolvere, con il solo Rouhi che ha offerte sul tavolo, ma è un profilo meno importante degli altri e non è un costo a bilancio, o quasi.