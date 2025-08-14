Mercato Juve bloccato: senza cessioni è tutto fermo

La Juventus non vende e, di conseguenza, nemmeno compra. L'immobilismo è figlio della scelta aziendale di far corrispondere un'entrata a un'uscita, ma non in questo ordine cronologico: prima cedere per fare cassa e poi eventualmente esporsi.
Vlahovic frena il mercato della Juve, Kolo Muani bloccato al Psg
Considerando le condizioni economiche dei grandi tappi bianconeri è situazione molto complicata, partendo da Dusan Vlahovic. Il Milan rimane informato sulla questione, ma sa della difficoltà del provarci. Può essere una tattica per stanare i dirigenti juventini per poi preparare un'offerta al ribasso, ma in caso di arrivo di Hojlund le porte rossonere si chiuderebbero. Intanto Kolo Muani resta bloccato al Paris Saint Germain e a causa dell'effetto domino: se non saluta il serbo l'investimento per lui è sempre più complicato.
In uscita anche Douglas Luiz e Nico Gonzalez
Poi il centrocampo con Douglas Luiz. Il Nottingham è in altre faccende affaccendato - pur avendo un accordo per un quinquennale a cifre superiori rispetto a quanto offerto dalla Juve - e quindi fa melina, sperando in un'apertura per un prestito con diritto di riscatto invece che l'obbligo. West Ham ed Everton in questo momento non hanno il favore del brasiliano. Poi ci sarebbe Nico Gonzalez, che è stato appena riscattato dopo un'annata non straordinaria, costa 30 milioni e nessuno ha fatto ancora un'offerta accettabile, nemmeno l'Atletico Madrid. Non è detto che poi non possa arrivare nel momento in cui il domino per Lookman si dovesse avviare, ma il suo stipendio è alto, seppur mitigato dal Decreto Crescita. In quella zona di campo ci sarebbe Molina come obiettivo, mentre Sancho non è più nei radar (per ora) per i costi di gestione, molto alti. Infine ci sono tutte le altre situazioni da risolvere, con il solo Rouhi che ha offerte sul tavolo, ma è un profilo meno importante degli altri e non è un costo a bilancio, o quasi.
O'Riley scala posizioni, Andrey Santos costa caro
Quando e se verranno risolti questi rompicapo, ecco che potrebbero esserci anche degli innesti. O'Riley scala posizioni nella classifica di gradimento perché quasi impossibile arrivare ad altri più importanti come Hjulmand o Tonali. Andrey Santos costa troppo, mentre il Borussia Dortmund è su Renato Veiga: la Juventus può provarci solamente in caso di cessione di uno fra Kelly e Savona, magari in Premier, altrimenti sarà complicato. Niente nuove buone nuove, direbbe un proverbio. Alla Juventus non la pensano esattamente così.
