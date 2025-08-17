Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Arthur torna al Gremio, accordo con la Juve"

Dal Brasile rimbalza l'indiscrezione di un imminente ritorno in Patria per il centrocampista dei bianconeri: i dettagli
2 min

"Il Gremio e la Juve hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Brasile di Arthur Melo". A riferirlo è l'emittente brasiliana Radio Pachola secondo cui si attenderebbe solo la firma, prevista nelle prossime ore, per definire il trasferimento di Arthur nel club dal quale nel 2018 era iniziata la sua avventura europea con la maglia del Barcellona.

Arthur torna in Brasile? Il percorso in maglia Juve

Alla Juventus dal primo settembre 2020, Arthur è stato ceduto in prestito dal club bianconero al Liverpool (stagione 2022/23), poi alla Fiorentina (stagione 2023/24) ed infine al Girona (dal 2 febbraio al 30 giugno scorso). Legato alla Juve fino al 30 giugno 2027, Arthur sarebbe pronto a vivere una nuova esperienza facendo rientro in Patria.

Tutte le news di Calciomercato Juventus

