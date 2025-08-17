"Arthur torna al Gremio, accordo con la Juve"

"Il Gremio e la Juve hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Brasile di Arthur Melo". A riferirlo è l'emittente brasiliana Radio Pachola secondo cui si attenderebbe solo la firma, prevista nelle prossime ore, per definire il trasferimento di Arthur nel club dal quale nel 2018 era iniziata la sua avventura europea con la maglia del Barcellona.