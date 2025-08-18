Juve, Douglas Luiz ai saluti: il Nottingham insiste

Continuano i contatti fra Nottingham Forest e Juventus per il trasferimento di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha già un accordo da qualche settimana per un quinquennale a cifre migliori rispetto a quelle che percepisce a Torino - circa 6 milioni di euro a stagione - mentre i club stanno discutendo per trovare una quadratura sulla cifra e sulla formula. Quasi certamente ci sarà sconto rispetto ai 40 milioni che servirebbero per evitare una minusvalenza, in compenso il passaggio sarà a titolo definitivo, che sia con obbligo di riscatto oppure tutto e subito. Così, un anno dopo, l'ex Aston Villa tornerà in Premier League senza avere brillato con la maglia bianconera, visto che non è mai stato impiegato in due gare ufficiali consecutivamente dal primo minuto. Nelle prossime ore sono attese novità, l'affare può chiudersi in un tempo relativamente breve con un assegno appena superiore ai 30 milioni.

Il piano per la cessione di Douglas Luiz

I soldi in arrivo per la cessione del brasiliano verranno reinvestiti per quello che sarà il prossimo centrocampista bianconero. O’Riley è stato proposto un mese fa e ha scalato le gerarchie, finendo per essere uno dei preferiti nel casting della Continassa. C'è un problema, però, perché il Brighton vuole eventualmente cederlo a titolo definitivo, quindi non con un prestito. Non è una soluzione low cost ed è stato acquistato per quasi 30 milioni solamente un'estate fa, quando era cercato dall'Atalanta. Difficile spendere meno, dunque servirebbe reinvestire tutto il ricavato di Douglas Luiz. Carney Chukwuemeka rimane in lista, ma il Chelsea ha rifiutato una proposta di prestito con obbligo di riscatto da parte del Borussia Dortmund intorno ai 15 milioni, chiedendone circa 22 più una percentuale sulla futura rivendita e questo nonostante sia fuori dai piani di Enzo Maresca. Rimane la candidatura di Franck Kessie che, però, prima deve trovare un accordo con l'Al Ahli, il suo club, per risolvere il contratto.