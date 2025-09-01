Nico Gonzalez all’Atletico Madrid, Zhegrova alla Juve, in attesa di Kolo Muani. Si scalda all’ultimo chilometro il mercato bianconero: stasera alle 20 suonerà il gong della sessione estiva e la Signora corre per portare a casa i pezzi mancanti per completare il puzzle da consegnare a Igor Tudor per la rincorsa al vertice. È stata una domenica intensa, non solo per la gara con il Genoa perché, nelle ore precedenti e successive, Damien Comolli è stato impegnato su più fronti per mettere a segno i colpi tanto attesi. La prima accelerazione forte è stata per un doppio affare: la cessione di Nico Gonzalez e l’intesa per il suo sostituto, Zhegrova appunto. Le operazioni erano fin dall’inizio collegate: l’uscita dell’argentino avrebbe aperto all’arrivo del fantasista kosovaro del Lille. A permettere l’incastro è stato lo scatto dell’Atletico per arrivare a Nico Gonzalez, fortemente voluto dal tecnico Diego Simeone. I club hanno trovato la quadratura del cerchio sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per complessivi 33-35 milioni. L’intesa tra Nico e gli spagnoli - contratto fino al 2030 - non è stata un problema, vista la reciproca intenzione di trovare un punto d’incontro. Nico non si sentiva più centrale nel progetto di Tudor e non si trovava a suo agio nel ruolo di esterno a tutta fascia disegnato per lui dal tecnico croato e ha spinto forte per ripartire dalla Madrid biancorossa e rilanciarsi. Anche tra i due club non sono stati troppo gli ostacoli da superare: serviva trovare l’intesa sui vincoli per trasformare il diritto di riscatto in obbligo; sarà decisivo il numero di presenze dell’argentino. Semmai l’ultimo vero nodo da sciogliere per arrivare al traguardo era la necessità dell’Atletico di rispettare le regole del Fair Play finanziario spagnolo.
Svolta Edon
Con l’addio di Nico, la Juve si è lanciata nell’affondo per il suo sostituto, da tempo identificato in Edon Zhegrova. Il talento kosovaro è stato inseguito a lungo anche dal Marsiglia, cui è stato molto vicino, ma poi ha scelto i bianconeri. Al Lilla andranno circa 20 milioni. Zhegrova firmerà un contratto fino al 2030 a 2,5 milioni a stagione; oggi in mattinata lo sbarco a Torino, poi sosterrà le visite mediche.
Kolo alla fine
Non è finita perché prosegue il conto alla rovescia per Kolo Muani. Il ritorno del francese è il grande obiettivo, ormai da mesi, per completare l’attacco. La clessidra scorre verso la fine del mercato e quindi siamo arrivati al dentro o fuori. Così ieri è stata una domenica di fitti contatti con il Paris Saint-Germain (che non può rischiare di tenere un giocatore fuori dal progetto che pesa però una sessantina di milioni a bilancio) per avere il via libera a un prestito oneroso (5-10 milioni) con diritto di riscatto, senza obblighi, per non appesantire i conti e rispettare i parametri del fair play finanziario. La rincorsa continua fino all’ultimo.