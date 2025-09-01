Nico Gonzalez all’Atletico Madrid, Zhegrova alla Juve, in attesa di Kolo Muani. Si scalda all’ultimo chilometro il mercato bianconero: stasera alle 20 suonerà il gong della sessione estiva e la Signora corre per portare a casa i pezzi mancanti per completare il puzzle da consegnare a Igor Tudor per la rincorsa al vertice. È stata una domenica intensa, non solo per la gara con il Genoa perché, nelle ore precedenti e successive, Damien Comolli è stato impegnato su più fronti per mettere a segno i colpi tanto attesi. La prima accelerazione forte è stata per un doppio affare: la cessione di Nico Gonzalez e l’intesa per il suo sostituto, Zhegrova appunto. Le operazioni erano fin dall’inizio collegate: l’uscita dell’argentino avrebbe aperto all’arrivo del fantasista kosovaro del Lille. A permettere l’incastro è stato lo scatto dell’Atletico per arrivare a Nico Gonzalez, fortemente voluto dal tecnico Diego Simeone. I club hanno trovato la quadratura del cerchio sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per complessivi 33-35 milioni. L’intesa tra Nico e gli spagnoli - contratto fino al 2030 - non è stata un problema, vista la reciproca intenzione di trovare un punto d’incontro. Nico non si sentiva più centrale nel progetto di Tudor e non si trovava a suo agio nel ruolo di esterno a tutta fascia disegnato per lui dal tecnico croato e ha spinto forte per ripartire dalla Madrid biancorossa e rilanciarsi. Anche tra i due club non sono stati troppo gli ostacoli da superare: serviva trovare l’intesa sui vincoli per trasformare il diritto di riscatto in obbligo; sarà decisivo il numero di presenze dell’argentino. Semmai l’ultimo vero nodo da sciogliere per arrivare al traguardo era la necessità dell’Atletico di rispettare le regole del Fair Play finanziario spagnolo.