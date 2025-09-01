Juve, che colpo: ecco Openda!

TORINO - La Juventus ha acquistato l’attaccante belga Lois Openda dal Lipsia. Operazione lampo della dirigenza bianconera che alla fine ha deciso di rinunciare all’infinita trattativa con il Psg per Kolo Muani per arricchire la rosa di Tudor con un’altra punta di primo livello. Il centravanti belga - classe 2000 - è atteso a Torino per le visite di idoneità sportiva, poi risponderà alla convocazione di Rudy Garcia in vista delle due prossime partite del Belgio contro Liechtenstein e Kazakistan.
Juve, il blitz di Comolli
E’ stata un’operazione lampo quella del club bianconero, Damien Comolli ha sorpreso tutti con un blitz nella notte che ha spiazzato anche il Psg. Troppo oneroso l’affare con i francesi per concludere l’acquisto di Kolo Muani alle condizioni dei dirigenti parigini, quindi meglio abbandonare il tavolo della trattative per concludere l’acquisto di Lois Openda.
Openda, le cifre dell’operazione
L'attaccante belga arriverà dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. I costi dell'operazione sono di circa 40 milioni di euro. L’attaccante firmerà un contratto quinquennale da circa 4.2 milioni di euro a stagione, e si legherà alla Juventus fino al giugno del 2030.