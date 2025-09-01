Juve, che colpo: ecco Openda!

TORINO - La Juventus ha acquistato l’attaccante belga Lois Openda dal Lipsia. Operazione lampo della dirigenza bianconera che alla fine ha deciso di rinunciare all’infinita trattativa con il Psg per Kolo Muani per arricchire la rosa di Tudor con un’altra punta di primo livello. Il centravanti belga - classe 2000 - è atteso a Torino per le visite di idoneità sportiva, poi risponderà alla convocazione di Rudy Garcia in vista delle due prossime partite del Belgio contro Liechtenstein e Kazakistan.