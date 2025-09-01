Juve, ufficiale la cessione di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid: cifre e dettagli dell'affare

Porte girevoli in casa Juventus . Dopo aver accolto al J Medical Zhegrova e Openda , il club bianconero ha formalizzato la cessione di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid . L'argentino approda alla corte del Cholo Simeone con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Svelati tutti i dettagli e le cifre dell'affare .

Juve, ufficiale la cessione di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid

Questo il messaggio della Juventus apparso sul portale ufficiale bianconero, a margine del trasferimento di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid: "Dopo una stagione in bianconero, si separano le strade tra la Juventus e Nico González. L’attaccante argentino proseguirà la sua carriera all’Atlético Madrid, dove approda in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione. Arrivato a Torino nell’estate del 2024, Nico ha collezionato presenze importanti contribuendo al percorso della squadra in campionato e in Europa. La sua professionalità e il suo impegno non sono mai mancati nel corso di questi mesi insieme. Nico ci saluta con 40 presenze, 5 gol e 4 assist: è stato uno degli otto giocatori della Juventus 24/25 a collezionare in tutte le competizioni almeno 4 gol e almeno 4 assist, con Thuram, Conceicao, Yildiz, Vlahovic, Weah, Mbangula e McKennie. A lui vanno i ringraziamenti di tutti noi per quanto fatto insieme e l’augurio per il futuro della sua carriera".

Tutti i dettagli dell'affare Nico Gonzalez

Come di consueto, la Juventus ha reso noti anche tutti i dettagli e le cifre dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. - si legge - comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi".

La nota ufficiale dell'Atletico Madrid

Sui canali ufficiali dell'Atletico Madrid, è poi arrivato anche l'annuncio dei Colchoneros: "L'Atlético Madrid e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il prestito di Nico Gonzalez. Il centrocampista giocherà con la squadra biancorossa per la stagione 2025/26. Il nazionale argentino ha superato la visita medica presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di dirigersi verso gli uffici biancorossi dello stadio Air Metropolitano di Riyadh.

Nicolás Iván Gonzalez, nato il 6 aprile 1998 a Belén de Escobar, provincia di Buenos Aires (Argentina), ha avuto una brillante carriera nel calcio professionistico sin dal suo debutto con l'Argentinos Juniors. Ha giocato 47 partite ufficiali per il club sudamericano, segnando 11 gol. Nella stagione 2016/17, ha vinto la Primera B Nacional con l'Argentinos Juniors, assicurandosi la promozione nella massima serie del calcio argentino. Nel 2018, ha fatto il salto in Europa e ha firmato per il VfB Stuttgart, dove ha collezionato 79 presenze e segnato 23 gol, giocando un ruolo chiave nel campionato tedesco. Nel 2021 è passato alla Fiorentina, dove ha consolidato la sua presenza nel calcio italiano con 125 presenze e 38 gol in tutte le competizioni. Il suo passaggio alla Juventus è avvenuto nella stagione 2024/25. Con la squadra di Torino ha disputato 40 partite ufficiali in tutte le competizioni, segnando 5 gol.

A livello internazionale, Gonzalez ha rappresentato la nazionale maggiore argentina in 41 occasioni, segnando finora sei gol. Il suo palmares con l'Albiceleste include due titoli di Copa América (2021 e 2024) e la Finalissima nel 2022. Dopo aver firmato con il nostro club, Nico Gonzalez si recherà in Argentina per unirsi alla nazionale argentina. Benvenuto, Nico!".