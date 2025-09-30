Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Vlahovic via a zero: perché il Bayern Monaco ha preso nuove informazioni sul serbo

Il club tedesco resta sulle tracce dell'attaccante bianconero, in scadenza il prossimo giugno
Vlahovic via a zero: perché il Bayern Monaco ha preso nuove informazioni sul serbo© LAPRESSE
Eleonora Trotta
1 min

Dusan Vlahovic non cambia idea: vuole andare via a zero il prossimo giugno, a parametro zero. Il suo obiettivo resta quello di strappare il prossimo contratto alle migliori condizioni possibili e, per questo motivo, anche dalla Juve arrivano smentite su una sua partenza a gennaio. Sulle tracce del serbo ci sono dei club inglesi, tra cui il Chelsea, ma è dalla Germania che potrebbe arrivare presto un'offerta concreta. Dopo l'interesse manifestato negli anni passati, il Bayern Monaco ha deciso infatti di prendere nuove informazioni sull'attaccante bianconero, molto stuzzicato dall'ipotesi di giocare in Bundesliga. I rapporti tra i tedeschi e l'agente del calciatore sono poi molto buoni: è quindi previsto un aggiornamento tra le parti, anche per conoscere le richieste economiche del classe 2000.

Vlahovic resta fino a giugno alla Juve: la conferma di Chiellini

Nei giorni scorsi, proprio Giorgio Chiellini ha confermato l'impossibilità di cedere Vlahovic a gennaio. "Quello che si legge in questi giorni è per noi surreale. Dusan non si muove, è un giocatore della Juve importante, sia che giochi dall'inizio, sia che entri", le parole del dirigente bianconero.

