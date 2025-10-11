Juve, è Molina la priorità per il mercato di gennaio: idea prestito

L’anno zero delle fasce potrebbe vivere un anno mezzo e, forse, anche un anno uno. Perché dopo le cessioni di quest'estate di Nico Gonzalez, Alberto Costa e Nicolò Savona sull’out di destra, ecco che il principale obiettivo per gennaio sarà, probabilmente, un altro esterno difensivo. Gli occhi continuano a essere su un profilo che già conosce bene il campionato italiano, ha vinto quello che era possibile con la propria Nazionale e deve preservare il proprio posto da titolare con la Seleccion di Lionel Scaloni: è Nahuel Molina, ex Udinese, ora all'Atletico Madrid. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 e non è il favorito nelle gerarchie di Diego Pablo Simeone: cinque presenze in Liga per 108 minuti totali, due in Champions per 44. Solo una volta dal primo minuto nel turno infrasettimanale contro il Rayo Vallecano, poi solo panchine. Difficile pensare di rimanere nei pensieri del commissario tecnico in questo modo, nonostante la riconoscenza per quanto sollevato dal 2021 in poi. Del resto c'è anche la voglia di tornare a essere protagonista, perché in estate si era parlato di un possibile scambio proprio con Nico Gonzalez che, alla fine, è davvero arrivato all'Atletico. La chiave può essere proprio questa, magari con un prestito di Molina - oneroso, ovviamente - fino alla fine della stagione, per puntellare il reparto in inverno. Poi decidere collegialmente come continuare, perché Molina sarà a dodici mesi dall'addio e Gonzalez non è nei piani attuali della dirigenza bianconera.
Juve, flop Joao Mario
Saranno discorsi da affrontare tra qualche tempo, ma è chiaro che lo scambio fra Joao Mario e Alberto Costa non ha portato i frutti sperati. Il terzino ora al Porto è già a quattro assist in sette partite con Farioli, mentre chi lo ha sostituito non ha mai avuto uno status da titolare, finendo rapidamente dietro anche a un Kalulu che viene schierato da quarto di centrocampo in una situazione atipica per chi è abituato ad agire da braccetto. Poi ci sarebbe Edon Zhegrova che, però, è più offensivo (perché mancino) su quella fascia, ma è un jolly e può ricoprire quattro posizioni. Probabile una nuova valutazione del suo status quando recupererà la forma migliore. Molina ha altra esperienza e carisma, per migliorare ulteriormente una rosa che in questo momento ha qualche lacuna, nonostante Tudor abbia idee chiare per l'undici di partenza.
Juve, occhi sul Genoa: piace Norton-Cuffy
Poi ci sarebbe Brooke Norton-Cuffy, ventunenne che il Genoa ha prelevato dall'Arsenal per un milione più due di bonus e percentuale sulla futura plusvalenza. Nell'inizio balbettante degli uomini di Vieira lui si è messo in luce in diverse occasioni, in particolare in quella contro il Napoli, con l'assist per il gol meraviglioso di tacco di Ekhator. La valutazione è superiore ai 10 milioni di euro e la Juve è davvero interessata, avendolo già osservato in diverse gare (come contro la Lazio) e intrattenuto delle discussioni con l'entourage, ben sapendo che per gennaio difficilmente verrà ceduto. Quindi fra un anno ci potrebbe essere una totale rivoluzione della fascia destra, sulla falsariga di quanto già successo nella scorsa estate. Sulle orme dell'inglese c'è anche l'Olympique Marsiglia.
