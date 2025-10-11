Juve, è Molina la priorità per il mercato di gennaio: idea prestito

L’anno zero delle fasce potrebbe vivere un anno mezzo e, forse, anche un anno uno. Perché dopo le cessioni di quest'estate di Nico Gonzalez, Alberto Costa e Nicolò Savona sull’out di destra, ecco che il principale obiettivo per gennaio sarà, probabilmente, un altro esterno difensivo. Gli occhi continuano a essere su un profilo che già conosce bene il campionato italiano, ha vinto quello che era possibile con la propria Nazionale e deve preservare il proprio posto da titolare con la Seleccion di Lionel Scaloni: è Nahuel Molina, ex Udinese, ora all'Atletico Madrid. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 e non è il favorito nelle gerarchie di Diego Pablo Simeone: cinque presenze in Liga per 108 minuti totali, due in Champions per 44. Solo una volta dal primo minuto nel turno infrasettimanale contro il Rayo Vallecano, poi solo panchine. Difficile pensare di rimanere nei pensieri del commissario tecnico in questo modo, nonostante la riconoscenza per quanto sollevato dal 2021 in poi. Del resto c'è anche la voglia di tornare a essere protagonista, perché in estate si era parlato di un possibile scambio proprio con Nico Gonzalez che, alla fine, è davvero arrivato all'Atletico. La chiave può essere proprio questa, magari con un prestito di Molina - oneroso, ovviamente - fino alla fine della stagione, per puntellare il reparto in inverno. Poi decidere collegialmente come continuare, perché Molina sarà a dodici mesi dall'addio e Gonzalez non è nei piani attuali della dirigenza bianconera.