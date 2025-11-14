Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Anche la Juve sul 2008 Bouaddi. Ma il Lilla lo valuta tantissimo...

Il nuovo ad bianconero Comolli punta al gioiello francese, che in molti già paragonano a Rabiot, per rinforzare la rosa
Andrea Losapio
1 min
Giovani e di prospettiva. Il nuovo ad bianconero Comolli vuole rinforzare la rosa con profili che possano essere pronti subito ma anche futuribili, così da poter eventualmente rappresentare possobili plusvalenze. Può essere il caso di Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lilla classe 2008 che ha stregato più di un addetto ai lavori nel corso delle ultime settimane. La Juventus ha mandato i suoi osservatori e ne ha ricavato eccellenti relazioni, in particolare nella sfida contro il Psg di qualche settimana fa. Il problema è il prezzo: i transalpini lo valutano tra i 30 e i 40 milioni, tantissimi per un giovane, soldi che comunque potrebbero essere moltiplicati qualora arrivasse in un top club e mantenesse gli attuali standard di rendimento. In molti lo hanno già paragonato a Rabiot

