Juve, non solo un rinnovo da top: le richieste di Yildiz sono chiare

Alla Juventus tiene sempre banco il rinnovo di Yildiz . La volontà delle parti è quella di arrivare a un accordo, ma permane un’importante distanza per quanto riguarda l’aspetto economico: il fantasista chiede uno stipendio da top player, tra i 5-6 milioni di euro all’anno, mentre il club bianconero è disposto a salire fino a 3 milioni di euro a stagione. Attualmente, Yildiz guadagna 1,7 milioni più bonus, e viene valutato una cifra altissima dalla Vecchia Signora , avendo già in passato rifiutato offerte importanti per lui.

Le parole di Chiellini sul futuro del numero 10 bianconero

Nel frattempo, dall’Inghilterra rilanciano l’interesse dell’Arsenal, mentre in Spagna si parla con insistenza del Real Madrid. Non solo un contratto da top: il classe 2005 chiede anche rassicurazioni su un progetto tecnico importante. Lui è molto legato alla Juventus e sogna, infatti, di poter vincere con i colori della sua squadra. Sul suo futuro si è espresso anche Giorgio Chiellini: “C’è la volontà di tutti e, con calma, lo faremo”, ha raccontato il dirigente a margine del Social Football Summit.