Palestra incontenibile anche contro la Juve: i suoi numeri sono impressionanti

Un’altra prestazione eccellente per Marco Palestra , protagonista della sfida contro la Juventus. L’esterno del Cagliari , di proprietà dell’ Atalanta , è stato ancora una volta uno dei migliori in campo confermando tutte le sue qualità: potenza, corsa, dribbling e una grande personalità. È il giocatore che ha vinto più duelli (dieci) ed è quello del Cagliari che ha guadagnato più palloni allo Stadium, ben sette. Non solo: è anche il calciatore che ha subito più falli, quattro, come il compagno Borrelli.

Palestra nel mirino delle big italiane e d’Europa

Di lui, del resto, se ne parla ormai da alcuni anni: ha letteralmente conquistato le big italiane, tra cui proprio la Juventus, e le top europee. La Roma, lo scorso gennaio, aveva provato a strapparlo all’Atalanta per 20 milioni di euro, ma all’epoca la Dea lo riteneva incedibile, avendo già rifiutato l’estate precedente offerte dall’estero. Terminato il prestito al Cagliari, Palestra tornerà alla base. Lo scorso agosto l’ex tecnico Juric ha dato l’ok alla sua cessione, ma il club bergamasco ha preteso di cederlo con la formula del prestito secco. Nel frattempo, la sua valutazione è cresciuta al punto che per la prossima estate è prevista un’asta internazionale, con il coinvolgimento dei club della Serie A, della Premier e delle grandi società europee.