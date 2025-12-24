Corriere dello Sport.it
Mercato Juve già nel futuro: piacciono Hojbjerg e Schlager

Mercato Juve già nel futuro: piacciono Hojbjerg e Schlager

Bianconeri al lavoro per rinforzare la squadra a gennaio: il danese del Marsiglia è il preferito, l’austriaco del Lipsia costa zero
Eleonora Trotta
4 min
Juventus Mercato

TORINO - A Marsiglia lo considerano il figlio di Roberto De Zerbi e lo stesso presidente Pablo Longoria lo ha definito incedibile. Nonostante questo, la Juventus continua a pensarci, convinta che Pierre-Emile Hojbjerg rappresenti quel leader tecnico che oggi manca alla formazione bianconera. La Vecchia Signora quindi ci riproverà e insisterà anche nelle prossime settimane, sperando di far vacillare le certezze dei francesi, determinati a trattenere il calciatore in questa sessione di calciomercato. Il danese è infatti considerato un leader della squadra in campo e nello spogliatoio. Proprio il suo carisma ha letteralmente conquistato i bianconeri, al punto di renderlo il preferito dell’ad Damien Comolli. Del resto, Hojbjerg è da tempo un obiettivo della società torinese, che aveva già manifestato un forte interesse in passato. E il prezzo? Ad oggi non esiste una valutazione precisa, anche perché a Marsiglia continuano a definirlo incedibile. 

Arrivo a costo zero

Sempre sul fronte centrocampo, si registrano nuovi contatti con l’entourage di Xaver Schlager. L'austriaco del Lipsia è in scadenza a giugno e, al momento, non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo dei tedeschi. È alla ricerca di nuovi stimoli e il corteggiamento incessante dei bianconeri lo sta lusingando. Al momento, l’idea della Vecchia Signora è quella di bloccarlo ora per giugno, ma non viene escluso comunque un tentativo per gennaio. Per l’estate, i riflettori restano poi puntati su Ismaël Koné del Sassuolo e Morten Hjulmand. Il primo è in prestito dal Marsiglia con un riscatto condizionato, mentre il danese dello Sporting aveva dato la scorsa estate una parola alla Juventus: il prezzo, in questo caso, è sui 50-60 milioni di euro. Ma la Vecchia Signora non è al lavoro solo per l’arrivo di un rinforzo in mezzo al campo. Sono in corso delle valutazioni anche per l’innesto di un esterno e, eventualmente, di un attaccante. Tra i nomi accostati alla Juventus c’è quello di Zeki Celik della Roma: il turco sta trattando il rinnovo con i giallorossi a cui ha dato la priorità, ma in questa fase di negoziazioni il suo agente sta parlando anche con altre società italiane e straniere. Per il ruolo di esterno il preferito resta sempre Marco Palestra, con cui i bianconeri flirtano dalla scorsa estate. Sul classe 2005, si sa, ci sono da tempo i club della Premier e soprattutto l’Inter. La richiesta dell’Atalanta intanto non è cambiata e si aggira sui 40 milioni di euro. La volontà della Dea è comunque quella di lasciare il calciatore a Cagliari fino a giugno. 

De Rossi vuole Perin

Intanto, continua il pressing del Genoa di Daniele De Rossi su Mattia Perin. Il club rossoblù lo ha individuato da tempo come prima scelta per la porta e sta cercando di convincerlo a lasciare la Juve a gennaio. Al momento, non ci sono le condizioni economiche per chiudere tutti gli accordi, ma i liguri sono molto determinati e non è escluso che lo scenario possa cambiare nelle prossime settimane. 

Tutte le news di Calciomercato Juventus

