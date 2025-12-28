Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Non solo lo stipendio di David: le richieste di Yildiz sono chiare© Getty Images

Non solo lo stipendio di David: le richieste di Yildiz sono chiare

Il fantasista turco chiede alla Juve l'ingaggio dell'attaccante canadese
Eleonora Trotta
Il rinnovo di Kenan Yildiz vive una fase di stand-by, anche se la volontà comune resta quella di prolungare e adeguare il contratto in scadenza nel 2029. Come è noto, permane una distanza economica tra la richiesta (6-7 milioni circa con bonus all’anno) e l’offerta (4,5-5 milioni). Ma la Vecchia Signora è determinata a trattenere il classe 2005, definito un vero patrimonio del club. In questa fase di riflessione sono arrivati comunque segnali molto chiari dal fantasista e dal suo entourage. Il rinnovo con i bianconeri non è solo una questione economica, ma è strettamente legato anche agli obiettivi e alle ambizioni del club. Yildiz vuole infatti una Juve da scudetto, una squadra sempre più competitiva in Italia e in Europa. La mamma-agente del calciatore, insieme al suo legale, ha comunque ricevuto diverse chiamate.

Le società interessate a Yildiz

Yildiz resta infatti uno dei giocatori più richiesti in Europa: è nel mirino dell’Arsenal, del Chelsea e del Real Madrid. La Juve, da parte sua, non ha mai fatto un vero prezzo del calciatore: un messaggio chiaro per ribadire il valore del proprio numero 10.

