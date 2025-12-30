Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
Yildiz fa la voce grossa: svelate le richieste alla Juve per firmare il rinnovo. E vuole un maxi ingaggio

Del Piero è il suo idolo, ha in testa un percorso come quello di Alex: ma ecco cosa chiede
Eleonora Trotta
4 min

Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus non è solo un tema contrattuale o economico. Sul tavolo della discussione c’è infatti molto di più: sono entrate in campo le ambizioni personali e del club. La centralità del numero 10 e la veste di calciatore simbolo gli permettono infatti di avere pretese anche sul piano tecnico e sulla costruzione della squadra del presente e del futuro. Di fatto, il classe 2005 vuole garanzie su una Juve da scudetto. Il suo obiettivo è quello di far parte di una squadra stabilmente competitiva, in Italia e in Europa: vuole vincere in bianconero e seguire un percorso simile ad Alessandro Del Piero, suo idolo e punto di riferimento.

I primi colloqui per il rinnovo di Yildiz

Presto riprenderanno quindi anche i contatti tra la sua famiglia, assistita da un legale, e la Juventus. I genitori di Yildiz hanno sempre avuto un ruolo centrale nella vita sportiva del calciatore e adesso saranno loro, insieme appunto agli avvocati, a costruire con il club il contratto d’oro con relativo prolungamento (la scadenza attuale è nel 2029). Le cifre, dicevamo. Oltre ad una squadra competitiva anche in Europa, Yildiz vuole uno stipendio commisurato al suo valore e al suo rendimento: un ingaggio quindi che possa ricalcare quello di Jonathan David, da 6 milioni di euro a stagione. Al momento il classe 2005 ne guadagna circa 1,7 a stagione, mentre l’offerta della Vecchia Signora si aggira sui 4,5 milioni di euro all’anno. La distanza non è quindi incolmabile: a Torino sono convinti di poter ridurre gradualmente le distanze e di avvicinarsi all’atteso accordo, inserendo anche una serie di bonus personali e di squadra. Sul piano tecnico, il rapporto con Luciano Spalletti è ottimo. Dopo la partita vinta con il Pisa, l’allenatore ha usato parole di elogio per il talento turco, autore di 5 gol in campionato: «Yildiz è il nostro 10. Deve assumersi responsabilità, poi gli voglio bene come si vuole a un figlio perché so che può cambiare le cose. Nessuno potrà mai farmi dubitare della sua grandissima disponibilità, siamo in sintonia». Apprezzamenti già manifestati, anche recentemente, dal ct della Turchia Montella: «Ho visto che ultimamente attacca molto di più la porta e sono fiducioso che avere un tecnico come Spalletti lo potrà aiutare ancora di più. Ha potenzialità massime - ha raccontato a Dribbling-, è un ragazzo ambizioso ed è conscio del fatto che deve ancora migliorare». 

Attenzione alle offerte dall'estero

Certo è che fino a quando non ci sarà un accordo totale, non mancheranno le richieste dall’estero. Negli ultimi mesi hanno mosso passi concreti Liverpool, Arsenal, Chelsea e Real Madrid. Le merengues in realtà sono coperte in quel ruolo e in estate hanno già programmato il ritorno di Nico Paz. Ma una stella come Yildiz fa inevitabilmente gola: Xabi Alonso è rimasto stregato e per questo ha fatto tempo fa il suo nome. La Juve non ha mai stabilito un prezzo per Yildiz. Un avvertimento chiaro sul significato del calciatore all’interno della squadra e nell’ambiente bianconero. 

