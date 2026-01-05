Chiesa può tornare alla Juve: contatti in corso, ma il Liverpool lo cede solo se...
ROMA - L'idea di un clamoroso ritorno nel mercato di gennaio si fa largo in casa Juve, dove si pensa alla possibilità di riportare in bianconero Federico Chiesa, che nel Liverpool (dove è sbarcato nell'estate del 2024per 12 milioni di euro più 3 di bonus) continua a trovare poco spazio con il tecnico Arne Slot.
Juve su Chiesa: cosa chiede il Liverpool
Il club bianconero, che lavora per dare rinforzi al tecnico Luciano Spalletti, nelle ultime ore ha fatto un sondaggio con l'entourage del calciatore per capire se gli inglesi lo lascerebbero partire in prestito. Una formula questa che non sarebbe però ai gradita ai 'Reds', la cui apertura avverebbe solamente in caso di una trattativa per la cessione a titolo definitivo. In tutto 20 le presenze di Chiesa in tutte le competizioni con la maglia del Liverpool, con cui ha un contratto in scadenza nel 2028: in totale 469' in campo con 2 gol segnati (entrambi in Premier League, dove l'azzurro ha firmato anche un assist).