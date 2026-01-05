Chiesa può tornare alla Juve: contatti in corso, ma il Liverpool lo cede solo se...

Juve su Chiesa: cosa chiede il Liverpool

Il club bianconero, che lavora per dare rinforzi al tecnico Luciano Spalletti, nelle ultime ore ha fatto un sondaggio con l'entourage del calciatore per capire se gli inglesi lo lascerebbero partire in prestito. Una formula questa che non sarebbe però ai gradita ai 'Reds', la cui apertura avverebbe solamente in caso di una trattativa per la cessione a titolo definitivo. In tutto 20 le presenze di Chiesa in tutte le competizioni con la maglia del Liverpool, con cui ha un contratto in scadenza nel 2028: in totale 469' in campo con 2 gol segnati (entrambi in Premier League, dove l'azzurro ha firmato anche un assist).