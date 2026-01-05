Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiesa può tornare alla Juve: contatti in corso, ma il Liverpool lo cede solo se...

I bianconeri pensano al clamoroso ritorno dell'attaccante, ceduto ai 'Reds' nell'estate del 2024: tutti i dettagli
2 min
TagsCalciomercatojuveChiesa

ROMA - L'idea di un clamoroso ritorno nel mercato di gennaio si fa largo in casa Juve, dove si pensa alla possibilità di riportare in bianconero Federico Chiesa, che nel Liverpool (dove è sbarcato nell'estate del 2024per 12 milioni di euro più 3 di bonus) continua a trovare poco spazio con il tecnico Arne Slot.

Juve su Chiesa: cosa chiede il Liverpool

Il club bianconero, che lavora per dare rinforzi al tecnico Luciano Spalletti, nelle ultime ore ha fatto un sondaggio con l'entourage del calciatore per capire se gli inglesi lo lascerebbero partire in prestito. Una formula questa che non sarebbe però ai gradita ai 'Reds', la cui apertura avverebbe solamente in caso di una trattativa per la cessione a titolo definitivoIn tutto 20 le presenze di Chiesa in tutte le competizioni con la maglia del Liverpool, con cui ha un contratto in scadenza nel 2028: in totale 469' in campo con 2 gol segnati (entrambi in Premier League, dove l'azzurro ha firmato anche un assist).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Juve, Ottolini nuovo dsRetroscena David

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS