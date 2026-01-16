Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Juve, assalto a Mateta: ecco quanto serve per strapparlo al Crystal Palace

Il club bianconero vuole prendere subito l'erede di Vlahovic. E su Daniel Maldini la pista è ancora calda
2 min

Altro che estate. La Juve ha fretta e vuole subito portare a casa l'erede di Vlahovic, l'attaccante che riempirà la casella che il bomber serbo lascerà libera a giugno. E l'identikit è già stato trovato: tutte le piste portano ad un nome solo, Jean-Philippe Mateta. La trattativa per portare il forte giocatore classe '97 del Crystal Palace a Torino è avviata. I contatti tra il club bianconero e gli agenti dell'attaccante ventottenne sono continui. L'idea è quella di portare Mateta subito alla corte di Spalletti, senza aspettare il calciomercato estivo. Quando si tratta un giocatore proveniente dalla Premier i costi non sono bassi ma la Juventus sta cercando di trovare la formula giusta per convincere il Crystal Palace a cedere il suo giocatore (8 gol in 21 partite finora in questa stagione). Serviranno almeno 30-35 milioni.

Juve, c'è l'idea Daniel Maldini

Mateta potrebbe non essere l'unico nome in arrivo. In casa Juve è forte l'interesse ne confronti di un altro giocatore dalle spiccate doti offensive, ovvero Daniel Maldini che non è una soluzione alternativa all'attaccante del Crystal Palace. L'idea, anzi, è quella di fare un doppio regalo a Spalletti. All’Atalanta il classe 2001 non riesce a trovare lo spazio che pensa di meritare e una chiamata della Juve potrebbe accelerare il suo addio dalla Dea dove finora in questa stagione ha collezionato solo spezzoni di partita per un totale di 11 presenze condite solo da un assist. Troppo poco per un prospetto molto importante anche in chiave Nazionale.

