Juve, assalto a Mateta: ecco quanto serve per strapparlo al Crystal Palace

Altro che estate. La Juve ha fretta e vuole subito portare a casa l'erede di Vlahovic, l'attaccante che riempirà la casella che il bomber serbo lascerà libera a giugno. E l'identikit è già stato trovato: tutte le piste portano ad un nome solo, Jean-Philippe Mateta. La trattativa per portare il forte giocatore classe '97 del Crystal Palace a Torino è avviata. I contatti tra il club bianconero e gli agenti dell'attaccante ventottenne sono continui. L'idea è quella di portare Mateta subito alla corte di Spalletti, senza aspettare il calciomercato estivo. Quando si tratta un giocatore proveniente dalla Premier i costi non sono bassi ma la Juventus sta cercando di trovare la formula giusta per convincere il Crystal Palace a cedere il suo giocatore (8 gol in 21 partite finora in questa stagione). Serviranno almeno 30-35 milioni.