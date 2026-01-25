Intrigo En-Nesyri, la Juve era a un passo ma è spuntato un altro club: cosa succede ora

En-Nesyri, spunta anche il Siviglia

Sotto forma di un nuovo concorrente per l’attaccante marocchino, un rivale tutt’altro che secondario perché si tratta del Siviglia, vecchio club di Youssef che esercita ancora un grande fascino sul giocatore. Proprio in Andalusia infatti En-Nesyri è stato protagonista tra il 2020 e il 2024 con 73 gol in 196 partite, festeggiando anche la conquista di due Europa League. Nell’estate 2024 l’addio in direzione Fenerbahce ma evidentemente il richiamo è ancora forte se è vero che ieri il club spagnolo si è buttato sul suo vecchio attaccante per provare a portarlo di nuovo in Liga.

La Juve ha l'accordo con il Fenerbahce

La mossa ha avuto l’effetto di rallentare la corsa della Juve che appunto sembrava a un passo dal traguardo. La trattativa con il Fenerbahce infatti era già stata annodata. I turchi, che inizialmente chiedevano l’obbligo di riscatto e non solo il diritto, come gradito dalla Continassa, da aggiungere al prestito si sono ammorbiditi, accettando il diritto. Quello della formula era stato, d’altra parte, il nodo non risolto anche nella trattativa con Jean-Philippe Mateta - il Crystal Palace ha fatto muro e rifiutato le proposte bianconere per il centravanti francese - tanto che la Juve aveva spostato il mirino sul bomber marocchino di stanza in Turchia. Con il club di Istanbul la strada è stata meno complicata: l’ammontare del prestito oneroso è stato definito in 5 milioni, comprensivi della copertura dell’ingaggio del giocatore per la restante parte della stagione, mentre il diritto di riscatto è stato fissato a 20 milioni. Restavano da limare gli ultimi dettagli con En-Nesyri, appena rientrato dalla Coppa d’Africa dove è arrivato a un passo dal titolo nella folle finale contro il Senegal. Ed è proprio in quel momento che si è manifestato il rallentamento. Il Siviglia ha prospettato a En-Nesyri la possibilità di un ritorno in Spagna dove ha vissuto il periodo migliore della sua carriera e non ha dato ancora l’ok definitivo alla Juve. Il direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini, era in missione da oltre 72 ore a Istanbul per perfezionare l’intero affare ma ancora non ha ricevuto il via libera dall’interessato che sta riflettendo sulla prospettiva Siviglia.

I turchi danno l'aut aut all'attaccante

Una mossa che il Fenerbahce non sembra aver per nulla gradito visto che il club gialloblu aveva raggiunto l’accordo con la Juve, tanto da aver comunicato al giocatore di avere due sole possibilità: o dire sì alla Signora o restare in Turchia. Lo stop non era atteso neanche dalla Juve, che confidava di portarlo già nelle prossime ore a Torino per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto si è rallentato; non saltato ma dilatato nei tempi. E non è certo una bella notizia per la Continassa che cercava di chiudere il più presto possibile l’arrivo del rinforzo per l’attacco da regalare a Luciano Spalletti. Il lavoro resta frenetico e resta la fiducia, tutto però ora è nelle mani di En-Nesyri che deve decidere se dire sì al suo vecchio amore (e andare allo scontro con il Fener) o accettare definitivamente la corte della Signora.