Juve, ritorno di fiamma per Kolo Muani: cosa manca per avere il sì da Tottenham e Psg e cosa c'entra Norton-Cuffy

In estate telenovela, in inverno opportunità. Perché Randal Kolo Muani ha dato il proprio benestare a un possibile ritorno in Italia, alla Juventus, dopo i mesi di prestito al Tottenham. L’apertura anticipa la necessità di trovare una base comune per avere il sì degli Spurs e poi del Paris Saint Germain. Potrebbe non essere difficile per quel che riguarda gli inglesi, visto che il centravanti ha segnato zero gol in Premier League, pur giocando spessissimo da titolare, con gli unici squilli che sono arrivati in Champions League, come ieri quando ha sbloccato la partita a Francoforte. Più complicato avere l’ok da parte del PSG dopo i rapporti (tesi) della scorsa estate.

L'affare Kolo Muani: cosa può succedere

Riavvolgendo il nastro: Kolo Muani aveva intenzione di ritornare in Serie A, la Juve voleva ancorare l’obbligo di riscatto solamente all’arrivo in Champions League. Era un’operazione da quasi 60 milioni di euro, più un ingaggio da sedici (lordi) annui, non proprio una passeggiata di salute. Ora, appunto, può esserci una chance perché il Tottenham difficilmente lo riscatterà con questo ruolino di marcia, rischiando che il suo valore cali ulteriormente fra qualche tempo. Tra un Jean-Philippe Mateta più lontano - che piace a diversi club di Premier - e quello che è successo con Youssef En-Nesyri, non è detto che la Juve non possa regalarsi nuovamente il francese: non è la punta richiesta da Luciano Spalletti (che avrebbe preferenze diverse per caratteristiche) ma lo stesso tecnico ha dato il proprio ok a concludere l’operazione. Nelle prossime ore se ne saprà di più. L’altro fronte è quello dell'esterno, con Brooke Norton-Cuffy che è il preferito del nuovo direttore sportivo Marco Ottolini, avendolo portato lui al Genoa. Si lavora per un prestito con obbligo condizionato, ma per ora non c’è ancora l’ok.

Douglas Luiz è tornato dal prestito. E ora...

In una giornata prevalentemente adibita al campo, ecco che arriva anche una notizia. Perché Douglas Luiz è tornato dal prestito al Nottingham Forest per poi essere girato all’Aston Villa, un anno e mezzo dopo essere stato ceduto per 51,5 milioni di euro. Lo fa con le medesime cifre, ma in prestito con diritto di riscatto (e non obbligo condizionato a un totale di presenze). «Juventus - si legge sul sito ufficiale - comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni. L’accordo prevede inoltre un’opzione, in favore dell’Aston Villa, per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi; potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi».