La Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa

Spalletti vuole la punta, ma il tempo stringe

Luciano Spalletti attende un rinforzo là davanti, visti i chiari di luna del reparto confermati dai 90’ con zero tiri in porta contro il Monaco; la società lavora freneticamente per provare ad accontentarlo, soltanto che il tempo stringe e la deadline di lunedì prossimo si fa sempre più incombente. Il primo tentativo è andato a vuoto con Jean-Philippe Mateta, bloccato dal Crystal Palace che non ha accettato la formula del prestito proposta dai bianconeri ma che ora ha messo le mani su quello che sarebbe il suo sostituto, Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton. Il secondo approccio è naufragato quasi al traguardo dopo il rifiuto di Youssef En-Nesyri quando l’intesa tra Juve e Fenerbahce era già stata allacciata.

Asse Torino-Londra, via Parigi

Così ecco tornare il vecchio pallino Kolo Muani, protagonista in bianconero nella seconda parte della scorsa stagione e al centro di un estenuante e infruttuoso tira e molla la scorsa estate. La Juve voleva trattenerlo ma si è scontrata con il Paris Saint Germain, proprietario del suo cartellino: entrambi cercavano di spuntare le condizioni migliori sulla formula del trasferimento e sull’ammontare dell’investimento e alla fine Randal non è più tornato in Italia. Si è accasato all’ultimo al Tottenham dove non ha vissuto una prima parte di annata convincente, anzi. Solo 3 gol in 24 presenze e tutti in Champions League, l’ultimo mercoledì contro l’Eintracht Francoforte. In generale poche soddisfazioni e tanta panchina. Così la Juve ha ripensato fortemente a lui, provando a realizzare ora quanto non riuscito nel mercato estivo e ha preparato l’affondo. Kolo Muani ha aperto subito la porta alla possibilità di tornare; il Psg, con cui i dirigenti bianconeri non si erano amichevolmente lasciati pochi mesi fa, non ha opposto obiezioni e non rappresenta quindi più un vincolo alla buona riuscita della trattativa. Resta “soltanto” il Tottenham, con il tecnico Frank che non ne vuole sapere di perdere il suo attaccante. Gli Spurs non hanno quindi intenzione di interrompere il prestito a metà stagione e di liberare Randal. Lo hanno confermato anche ieri, nella lunga e frenetica giornata di contatti sull’asse Torino-Londra, via Parigi e via intermediari. La missione della Juve resta quindi complicata, anche se un po’ di speranza resta. Risiede soprattutto nella volontà del calciatore che intende tornare alla Juve e potrebbe tentare di forzare la mano. Il tempo stringe; la temperatura si surriscalda.

Le possibili alternative

Alternative? La più credibile porta a Joshua Zirkzee del Manchester United anche se non ha le medesime caratteristiche di Kolo Muani. Dietro l’olandese c’è Mika Biereth del Monaco. Non trovano conferme invece le voci su Jhon Duran, colombiano del Fenerbahce.

