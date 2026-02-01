Juve, ecco Boga: visite mediche e firma per l'ivoriano

La Juventus si è rinforzata in attacco in questo penultimo giorno di calciomercato invernale . Dal Nizza arriva Jeremie Boga . Per l'esterno della Costa d'Avorio il club bianconero ha trovato l'accordo con il Nizza per un prestito con diritto di riscatto a cinque milioni di euro.

Boga torna in Serie A: visite mediche e firma

Boga, che in carriera in Serie A ha vestito le maglie del Sassuolo e dell'Atalanta. In totale, in Serie A ha disputato 136 partite, segnando 20 gol e servendo 14 assist. Il calciatore è arrivato nella mattinata di oggi al J | Medical per svolgere le visite mediche e poi mettere la firma sul contratto. Questa sera, intanto, la Juventus scenderà in campo allo stadio "Tardini", in occasione della sfida contro il Parma.