Juve, ecco Boga: visite mediche e firma per l'ivoriano
La Juventus si è rinforzata in attacco in questo penultimo giorno di calciomercato invernale. Dal Nizza arriva Jeremie Boga. Per l'esterno della Costa d'Avorio il club bianconero ha trovato l'accordo con il Nizza per un prestito con diritto di riscatto a cinque milioni di euro.
Boga torna in Serie A: visite mediche e firma
Boga, che in carriera in Serie A ha vestito le maglie del Sassuolo e dell'Atalanta. In totale, in Serie A ha disputato 136 partite, segnando 20 gol e servendo 14 assist. Il calciatore è arrivato nella mattinata di oggi al J | Medical per svolgere le visite mediche e poi mettere la firma sul contratto. Questa sera, intanto, la Juventus scenderà in campo allo stadio "Tardini", in occasione della sfida contro il Parma.