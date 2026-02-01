Juve, Boga in prestito dal Nizza: il comunicato ufficiale
Jérémie Boga è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L'ex attaccante del Sassuolo arriva dal Nizza con la formula del prestito. Dopo le visite mediche e la firma del contratto è arrivato anche il comunicato ufficiale del club bianconero. "Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus e arriva in prestito dall’OGC Nice fino al 30 giugno 2026", ha scritto la società.
Boga alla Juve, il comunicato ufficiale
In Italia Boga ha vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta: "Boga arriva ora a Torino per aggiungere estro e velocità al reparto offensivo bianconero: giocatore capace di accendere improvvisamente le partite e creare superiorità numerica. Benvenuto Jérémie", ha chiosato la Juventus sul suo sito ufficiale.