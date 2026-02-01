Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve, Boga in prestito dal Nizza: il comunicato ufficiale© Official Site Juventus.com

Juve, Boga in prestito dal Nizza: il comunicato ufficiale

Il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante ivoriano: "Benvenuto Jérémie"
1 min

Jérémie Boga è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L'ex attaccante del Sassuolo arriva dal Nizza con la formula del prestito. Dopo le visite mediche e la firma del contratto è arrivato anche il comunicato ufficiale del club bianconero. "Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus e arriva in prestito dall’OGC Nice fino al 30 giugno 2026", ha scritto la società.

Boga alla Juve, il comunicato ufficiale

In Italia Boga ha vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta: "Boga arriva ora a Torino per aggiungere estro e velocità al reparto offensivo bianconero: giocatore capace di accendere improvvisamente le partite e creare superiorità numerica. Benvenuto Jérémie", ha chiosato la Juventus sul suo sito ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Calciomercato diretta oggiJuve, ecco Boga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS