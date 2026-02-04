Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Yildiz, rinnovo con la Juve a un passo: le cifre e la nuova scadenza del contratto

Chiuso il mercato invernale, la dirigenza è pronta a piazzare il vero colpo atteso da tutto l’universo bianconero: il prolungamento del Dieci
Filippo Bonsignore
2 min
TagsjuveYildiz

TORINO Yildiz, il rinnovo è al traguardo. Chiuso il mercato invernale, la Juve è pronta a piazzare il vero colpo atteso da tutto l’universo bianconero: il prolungamento del contratto del Dieci. L’alieno (copyright Spalletti) si avvicina a grandi passi alla firma sulla nuova intesa che lo renderà il punto fermo del presente e del futuro. Negli ultimi giorni sono stati compiuti passi importanti nella direzione di limare gli ultimi dettagli necessari per portare la trattativa al successo. Kenan siglerà il nuovo contratto che avrà come orizzonte il 2031, due anni in più rispetto all’attuale scadenza.

Juve, il rinnovo di Yildiz è a un passo: le cifre

Al gioiello turco verrà riconosciuto un ingaggio adeguato al nuovo status raggiunto: 6 milioni netti a stagione, cifra che lo renderà il giocatore più pagato della rosa juventina, al pari di Jonathan David. Il rinnovo di Yildiz era una delle priorità della società per questo inizio di 2026, d’altra parte dalla proprietà è arrivato un chiaro input per blindare il giovane campione - sul quale si sono posati i radar di Arsenal, Chelsea, Bayern e Real - e costruire attorno a lui la Juve che verrà. E ora siamo prossimi alla linea d’arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Mercato Juve, nodo VlahovicGalatasaray, Lang avvisa la Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS